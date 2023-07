Jonge vrouw door vijf mannen aangerand aan Eiffeltoren: “Typische handelswijze van die roofdieren”

Een jonge vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag door vijf mannen aangerand in de buurt van de Eiffeltoren in Parijs. Politici vinden het genoeg geweest en willen de hele site ’s nachts afsluiten, maar niet iedereen is daarvoor te vinden.

De 27-jarige Mexicaanse vrouw liep om 1 uur ’s nachts rond aan Champ-de-Mars, het park dat langs de Seine en de Eiffeltoren in de Franse hoofdstad ligt, toen vijf mannen haar benaderden en aanrandden. Twee van hen konden ondertussen opgepakt worden, de drie anderen worden nog gezocht.

“Het slachtoffer was in shock en werd naar het ziekenhuis gebracht”, meldt een politiebron van Le Parisien. Een andere bron met kennis van de zaak voegt eraan toe dat ze onder invloed was van alcohol, en dat laatste lijkt geen toeval. “Dat maakt deel uit van de handelswijze van die roofdieren. Ze zoeken jonge en kwetsbare vrouwen, liefst toeristen die de taal niet spreken en een beetje verloren zijn. Doorgaans geven ze hen eerst alcohol.”

’s Nachts sluiten?

In april van dit jaar deed een Moldavische toeriste melding van een poging tot aanranding om 1 uur ’s nachts in het park, en de voorbije jaren gebeurden er ook al enkele andere gelijkaardige incidenten. Het nieuwe feit doet de discussie onder politici weer oplaaien: moet het park ’s nachts afgesloten worden zodat mensen met slechte bedoelingen er niet meer kunnen rondhangen? Een deel van de Parijse gemeenteraad lijkt daarvoor gewonnen, maar het park is populair voor romantische nachtelijke wandelingen en een ander deel is bevreesd dat toeristen dan niet maar naar de stad zullen komen.