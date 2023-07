G20 raakt het ook niet eens over daling van broeikasgasuitstoot

De Milieuministers van de G20, de grootste industrielanden, zijn er niet in geslaagd om een akkoord te vinden over de afbouw van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025. Een week geleden mislukte ook al het overleg over de afbouw van fossiele energie.

De Franse minister drukte na afloop zijn ontgoocheling uit. “De onderhandelingen met China, Saoedi-Arabië en Rusland waren erg gecompliceerd”, zei Christophe Béchu.

De ministers vergaderen nu nog over onder meer de financiering van klimaatadaptatie en over biodiversiteit, maar ook daar worden geen grote doorbraken meer verwacht.

De leiders van de G7, de zeven rijkste industrielanden ter wereld, waren het in mei in het Japanse Hiroshima nog eens geraakt over een versnelde afbouw van fossiele brandstoffen. Maar een concrete kalender kon de G20 daar vorige week niet op plakken. Volgens voorzitter India wilde een aantal landen radicaal breken met fossiele energie, terwijl anderen pleitten voor koolstofafvang- of opvangsystemen om de milieueffecten te temperen.