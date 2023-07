Schattig: Hond belt aan bij de buren omdat baasjes niet opendoen

Bruce de Amerikaanse buldog had onlangs dikke pech. Hij had zich in het midden van de nacht buitengesloten en zijn baasjes - die al die aan het slapen waren - deden niet meer open. Dus liep hij naar zijn buren, waar hij aanbelde en speels op het muziekje danste tot de bewoonster opendeed. “Het is niet de eerste keer dat hij hallo komt zeggen”, zegt ze. “Maar zijn baasjes reageerden niet meer, dus liet ik hem op mijn zetel slapen.” De schattige video vergaarde ondertussen al meer 22 miljoen views.