Jürgen Roelandts is twee jaar jonger dan zijn ‘pupil’ Annemiek van Vleuten: “Bij de mannen zou dit moeilijker zijn”

Hij was een jaartje weg uit het peloton. Maar is nu alweer terug. Jürgen Roelandts (38) kon de koers niet missen en werd sportdirecteur bij Movistar. De ploeg won intussen al twee ritten maar hét doel in de Tour de France Femmes is en blijft: Annemiek van Vleuten (40) dit weekend over de Tourmalet en naar haar tweede eindwinst loodsen. “Ik ben fier dat ik kan werken met iemand die geschiedenis schrijft.”