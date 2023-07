Hoeselt/Bilzen

De trajectcontrole in de Klei- en Nederstraat in Hoeselt flitst elke dag 70 chauffeurs. In de Groenstraat zijn er dat maar drie. “De Klei- en Nederstraat is wel degelijk een zone 50”, benadrukt schepen van Verkeer Bert Vertessen (N-VA-Nieuw).