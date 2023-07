In de openingsmatch tegen Standard (zondag 19.15 uur) staat STVV-coach Thorsten Fink voor zijn vuurdoop op Stayen. De Duitser kon elders vier keer meer verdienen, maar koos voor Haspengouw. “Dat STVV op de 13de plaats wordt gepronostikeerd? Ik hou geen rekening met voorspellingen van anderen. Ik zou het als speler ook nooit schoppen tot Bayern, maar dat is me toch mooi gelukt.”