Is er iets dat ze niet kan? Margot Robbie verrast dove fan met gebarentaal

Margot Robbie heeft al meermaals bewezen dat ze van veel markten thuis is, maar onlangs ontdekten fans nog een nieuw talent. Gebarentaal! Dankzij haar hoofdrol in de grootste blockbuster van deze zomer, Barbie, zijn er enkele video’s van een première in Amsterdam van vorig jaar viraal gegaan. Daarin gaat ze een bijna vloeiende conversatie aan met een dove fan.