Wie geen boodschap heeft aan digitale televisie, kan vanaf volgende week naar Knokke Off kijken op VRT 1. De bejubelde reeks is al meer dan vier miljoen keer aangeklikt op VRT Max. De scenarist van al dat decadente geweld? Luk Wyns (64). “Het was plezant om een keer alleen de fundamenten te zetten en de eigenlijke bouw aan iemand anders over te laten.”