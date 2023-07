Deense Emma Norsgaard wint zesde etappe in Tour de France Femmes, peloton komt opnieuw net te laat om mee te sprinten voor ritwinst

Emma Norsgaard (24) heeft de zesde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. De Deense wachtte niet op het aanstormende, uitgedunde peloton en profiteerde van een ontregelde eindfase door een valpartij in de slotkilometer. Onze landgenote en gele trui Lotte Kopecky kwam net zoals gisteren te laat, maar verzekert zich wel van het groen.

Vandaag stond er in de Tour de France Femmes een relatief vlakke rit van 122 kilometer op het programma. Een laatste uitgelezen kans voor de sprinters dus, voor we het slotweekend in duiken. Het regende aanvallen in de beginfase van de koers, maar het peloton liet niet zomaar begaan. Uiteindelijk konden Agnieszka Skalniak-Sajko en Sandra Alonso zich losweken, waarna Emma Norsgaard even later de achtervolging inzette. De renster van Movistar pikte Alonso op onderweg, waarna het duo geleidelijk aan dichter bij de koploopster kwam.

Uiteindelijk kwam het vooraan samen. Het peloton, aangevoerd door Jumbo-Visma van Marianne Vos en DSM-Firmenich met Charlotte Kool, hield de controle en stond een overbrugbare voorsprong toe. Beide dames waren vooraf favoriet voor ritwinst, maar ook voor gele trui Lotte Kopecky stond de zesde etappe met stip aangeduid. Het drietal favorietes leek gebrand op een tweede massasprint in deze Tour. Konden de drie leidsters roet in het eten gooien van de sprinters?

Déjà vu voor de favorieten in het peloton?

Het antwoord was ‘ja’. Ondanks de slinkende voorsprong gaven de drie koploopsters zich niet zo makkelijk gewonnen. De sprintersploegen moesten knokken voor elke seconde. Emma Norsgaard probeerde op het laatste hellend stuk zich los te rukken en zorgde ervoor dat Alonso moest passen. Skalniak-Sojka gaf evenwel niet af en zo bleef het leidersduo tien seconden voor het aanstormende peloton. Vandaag leken de favorietes voor ritwinst wel op tijd te komen, totdat er enkele rensters tegen de vlakte gingen in een s-bocht over de tramsporen. In volle finale werd het peloton aanzienlijk uitgedund en daar profiteerde Norsgaard van. Vanuit de ontsnapping reed de Deense naar winst.

Opnieuw frustratie bij Lotte Kopecky dus, die haar zinnen had gezet op ritwinst. Charlotte Kool sprintte uiteindelijk naar plaats twee, onze landgenote werd derde. Voor de geletruidraagster toch opnieuw een gemiste kans op ritwinst. Haar troostprijs: ze is mathematisch zeker van de groene trui. De Belgisch kampioene won de tussensprint op dertig kilometer van de aankomst en verzekert zich zo van de eerste plaats in het spurtersklassement.

Norsgaard: “Ik heb er geen woorden voor”

Het werd een emotionele overwinning voor de Deense van Movistar, die tijdens het interview achteraf maar moeilijk haar tranen kon bedwingen. “Ik heb er geen woorden voor”, zei ze geëmotioneerd, waarna ze haar verontschuldigde. “Het is gewoon zo’n moeilijk begin van het jaar geweest. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft. Mijn familie, mijn man en mijn team.” Norsgaard wist dat ze het vanuit de sprint niet zou kunnen en daarom besloot de 24-jarige om mee te gaan in de ontsnapping van de dag. “Ik ben geen sprintster meer en dat moet ik in mijn hoofd steken. Ik ben nog wel snel, maar niet zoals de sprinters. Ik heb een gok genomen vandaag en nu zit ik hier”, concludeerde Norsgaard.