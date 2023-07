Opnieuw breken dieven binnen op gemeentewerf in Pelt: verschillende voertuigen vernield

De diefstal werd vrijdagmorgen vastgesteld. De vermoedelijk meerdere dieven waren de gemeentewerf aan de Lieven Bauwenslaan op het Peltse industrieterrein binnengedrongen via de omheining. “Vervolgens hebben ze van heel wat dienstvoertuigen ruiten ingeslagen of de portieren opengebroken”, stelt burgemeester Dennis Fransen (cd&v) die zich ter plaatse van de toestand kwam vergewissen. “Daarnaast hebben ze gaten gemaakt in twee toegangspoorten van werkruimten. Op één plaats hebben ze enkel binnengekeken, in een tweede ruimte zijn ze binnengedrongen. De dieven hadden het duidelijk gemunt op hanteerbaar elektrisch gereedschap zoals boormachines en lasapparaten.” De technische dienst is volop bezig met het maken van inventaris om na te gaan wat er juist allemaal gestolen is, maar de buit lijkt alvast omvangrijk. “De politie is ter plaatse geweest, er is een sporenonderzoek uitgevoerd. Verder zijn er camerabeelden uit de omgeving die geanalyseerd zullen worden.”

Tactiek

Eind juni werd ook al in de Peltse gemeentewerf ingebroken. De dieven forceerden toen een schuifdeur en stalen verschillende dure werkmaterialen. Ook werd toen zelfs een voertuig van de gemeente gestolen, wat nadien in Nederland werd teruggevonden. “Het kan blijkbaar een tactiek zijn, dat dieven eerst langskomen om oudere materialen te stelen om vervolgens tijdens een tweede inbraak de nieuwe vervangtoestellen mee te nemen. Het is een mogelijke piste die onderzocht zal moeten worden”, aldus de burgemeester.