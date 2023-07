Bilzen/New York

Tal van zwembaden, veertien restaurants, van death ride tot surfsimulator en zelfs een schaatsbaan, 5.000 passagiers en 2.000 personeelsleden, onder wie: Cleo Geladé (27). De Bilzense danst en duikt al twee maanden in de prestigieuze aquashow van luxecruise Oasis of the Seas.