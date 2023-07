Britse brandweerman (42) verongelukte tijdens oversteek Kanaal: lichaam in ons land uit het water gehaald

Hughes, een getrouwde vader van twee uit het Engelse Dudley, verdween op 20 juni van dit jaar toen hij het Kanaal al zwemmend probeerde over te steken voor het goede doel. Tijdens de oversteek liep het echter mis en verdween hij spoorloos. Twee dagen lang werd naar zijn lichaam gezocht, maar zonder resultaat.

“Zijn lichaam is in België aangetroffen en nu teruggebracht naar het Verenigd Koninkrijk”, zegt een woordvoerder van zijn brandweerzone West Midlands Fire Service. “Hij is hier formeel geïdentificeerd.”

In een statement zegt zijn familie zijn dood “ondraaglijk” te vinden. “Hij was onze wereld. We missen hem meer dan we in woorden kunnen uitdrukken. We zijn trots op hem om zoveel verschillende redenen.” Na de verdwijning van de man werd voor de goede doel waarvoor hij zwom meer dan 56.000 pond - 65.000 euro - ingezameld.