Erwin botst met speedpedelec tegen ree in Eksel: fietser naar ziekenhuis, ree is dood

“Al twee jaar fiets ik zonder problemen met mijn speedpedelec vanuit mijn woonplaats in Dilsen naar mijn werk bij Ford-Lommel”, vertelt de man vanuit het ziekenhuis in Overpelt. “En tijdens die ritten van telkens 40 km heb ik al vaker reeën zien voorbij springen, maar zo dichtbij als nu, dat liever toch niet meer.” Erwin kwam zoals bijna dagelijks op de Wijchmaalsebaan van uit Wijchmaal aangefietst in de richting van Eksel. “Dat was rond 13 uur, ik had middagpost en reed dus naar het werk. Op een gegeven moment passeerde ik een maïsveld met daarachter struiken en gras. En plots was het dier voor mij. Ik heb het zelfs niet zien aankomen en heb zo totaal niet de kans gehad om te remmen of wat dan ook. Meteen volgde de aanrijding. Ik denk ook niet dat ik het dier volop heb geraakt, maar juist aan de kop. Voor ik het wist viel ik met een harde smak op de grond.”

Hechtingen

De botsing was heftig want al snel werd duidelijk dat het dier de klap niet zou overleven. “Er stopten al snel mensen om hulp te bieden. De ree lag te stuiptrekken, en zelf had ik bloederige snij- en schaafwonden. Hoe ik die snijwonden had opgelopen? Geen idee, misschien door tegen de pedalen te vallen. De politie kwam erbij en die gingen ervoor zorgen dat het dier uit zijn lijden zou worden verlost. En ik werd met de ziekenwagen overgebracht naar het hospitaal in Overpelt. waar ik nu op twee plaatsen wordt gehecht. Alles bij elkaar stel ik het goed, maar het is toch even bekomen.”

Gevaarlijk

Voorlopig zal Erwin niet meer op een speedpedelec kruipen. “Ik weet trouwens nog niet in hoeverre die van mij kapot is, maar het is gevaarlijk speelgoed besef ik nu. Ik reed 40 km per uur, nog niet eens op volle kracht. Maar je maakt geen schijn van kans als er iets voor je wielen springt. Misschien maar goed dat ik het dier niet zag afkomen. Door uit te wijken had ik misschien nog een groter ongeval veroorzaakt.”