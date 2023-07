Heeft Erling Haaland een nieuw speeltje? Spits van Manchester City in Monaco gespot in peperdure Ferrari

De topspits van Manchester City werd in Monaco gespot in een Ferrari Monza SP2 van ongeveer, hou u vast, drie miljoen euro. Maar is de auto echt van de Noorse profvoetballer?

Er zijn slechts 499 exemplaren van, maar Erling Haaland lijkt er eentje in zijn bezit te hebben. We hebben het over een Ferrari Monza, een wagen met zo’n 810 pk. De Noor is pas 22 jaar oud, maar heeft al een mooi palmares bij elkaar gevoetbald. Op het einde van vorig seizoen won hij met Manchester City nog de Champions League en nu zijn er video’s op sociale media opgedoken waarin de topspits rondrijdt met een uiterst zeldzame Ferrari. Hij kan het zeker betalen, maar is de auto wel echt van Haaland?

Er zijn zeker twijfels. De zwarte wagen met zilveren strepen staat namelijk geregistreerd in Dubai. Daarbij zijn er tal van andere video’s van diezelfde wagen in Monaco waarin Haaland niet achter het stuur zat. De man die op de foto’s naast de Noor op de passagiersstoel zit, zou wel eens de echte eigenaar van de superauto kunnen zijn.

De prijs van de Ferrari Monza bedroeg oorspronkelijk 1,6 miljoen euro, maar die som zou inmiddels verdubbeld zijn. Haaland is een gekend autoliefhebber. In zijn garage pronken wagens zoals een Rolls-Royce, een Range Rover en een Audi RS 6. Sportauto’s lijken op het eerste gezicht niet het geliefkoosde speeltje van de spits, maar als de wagen echt van hem is, dan bevindt hij zich alvast in illuster gezelschap. Zlatan Ibrahimovic en Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen hebben naar verluidt ook een 499 Ferrari Monza voor hun deur geparkeerd staan.