5 vuistregels voor een prachtvakantie

Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie aan de Universiteit Gent en hoofd van de onderzoeksgroep VIGOR, vertelt en geeft 5 vuistregels bij het plannen van jouw vakantie...

1. Plan en denk terug

Mensen zijn het gelukkigst als ze vooraf uitkijken naar hun vakantie en genieten het meest als ze er achteraf aan terugdenken. Het is dus bijna nooit zo dat ze tijdens hun vakantie zo gelukkig zijn als ze vooraf dachten of zich later herinneren, zo blijkt.

2. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit

Lange vakanties geven niet méér genot dan korte vakanties. Wanneer we terugkijken op een vakantie is het de intensiteit van korte ervaringen, vooral aan het eind van de vakantie, die onze herinneringen en emoties bepalen. Investeer dus in meeslepende, grootse gebeurtenissen en eindig spectaculair.

3. Onderbreek je vakantie

Geen haar op je hoofd dat eraan denkt wellicht, maar blijkbaar wennen we heel snel aan dat vakantiegevoel en daalt ons gelukniveau algauw tot een alledaags gevoel. Je kan je genotsgevoel echter opnieuw aanscherpen door een leuke ervaring te onderbreken met een vleugje ‘realiteit’ en dan je vakantie terug op te pakken. Gegarandeerd weet je dat leuke gevoel snel opnieuw te waarderen.

4. Verplicht jezelf ook thuis leuke dingen te doen

We zijn redelijk vertrouwd met ons eigen uitstelgedrag wanneer we minder leuke dingen moeten doen, maar we blijken ook kampioenen in het eindeloos uitstellen van leuke dingen. Hoe komt het dat jij in het buitenland absoluut dat éne dorpje wil bezoeken, maar in eigen land vrolijk al die mooie plaatsen negeert terwijl buitenlandse toeristen er toch in rijtjes voor staan aan te schuiven? Dat komt omdat je denkt dat het er later wel nog van komt, het kan immers altijd in eigen land. Niet dus, gewoon doen!

5. Hecht er ook niet teveel belang aan

Het ontspannend effect van vakantie is na een aantal dagen werk helemaal verdwenen. Verwacht dus niet dat je als een superman/-vrouw zal terugkeren op het werk en dat alles plots anders zal zijn. Je weet ondertussen wel al hoe het voelt, dat ‘business-as-usual-gevoel’. Toch?

Bron: Jobat.be