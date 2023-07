Last minute met de auto naar de zon, hoe pak je dat best aan? “Vaak kan je zo nog ettelijke euro’s besparen”

Het is hartje zomer en veel mensen hebben vakantie. Uiteraard laat de zon het net nu afweten. Geen ramp natuurlijk als je binnen enkele dagen een exotische trip op de planning hebt staan, maar als je vooraf geen vakantieplannen had gemaakt, kan het kwakkelweer best een domper op de zomervreugde betekenen. Tenzij je last minute beslist om de zon op te zoeken en spontaan op vakantie te gaan, natuurlijk. Maar hoe doe je dat op een slimme manier?