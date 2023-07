8 redenen waarom fietsen gezond is

Iedereen kan het

Dat is het mooie aan fietsen. Je hoeft geen topconditie te hebben. En wordt een koersfiets of een gewone fiets te zwaar voor je spieren en gewrichten of kan je wel een steuntje in de rug gebruiken, dan is een elektrische fiets een geweldige uitvinding om toch in beweging te blijven. Elektrisch fietsen is een matig fysieke inspanning en is beter dan niet bewegen.

Het is goed voor je conditie en je spieren

Fietsen is een prima manier om je conditie op peil te houden, zelfs op een elektrisch exemplaar. Een elektrische fiets zorgt ervoor dat je langere afstanden doet, en elke minuut die je in beweging bent telt. Zet je de ondersteuning wat lager, dan bouw je ook spiermassa op en zal je vet verbranden. Neem dus nog vaker je fiets om ergens heen te gaan!

Het is goed voor je hart en je hoofd

Het risico op hart- en vaatziektes daalt als je regelmatig beweegt. Elke dag intensief sporten is voor velen een opgave, maar elke dag een stukje fietsen: dat lukt vast wel. Ook voor je brein is in beweging blijven essentieel! Tijdens een mooie fietstocht krijgen je hersenen voortdurend prikkels binnen uit je omgeving, en dat is een goede training voor je geheugen.

LEES OOK. Waar moet je rekening mee houden als je een speedpedelec koopt?

Het werkt goed tegen stress

Wil je je hoofd leegmaken? Ga een eindje fietsen. Door te bewegen in de buitenlucht kan je letterlijk even uitwaaien. Door de vrijgekomen endorfine stijgt je geluksgevoel, en als bonus heb je meteen je portie vitamine D binnen.

Fietsen houdt je jong

Drie keer per week 45 minuten fietsen houdt je hele lijf jong. Ook je huid profiteert van de verjongende werking van bewegen in de buitenlucht, doordat gifstoffen sneller afgevoerd worden wanneer de bloedcirculatie stijgt. Vergeet echter niet je goed in te smeren op zonnige dagen, anders heeft het een averechts effect.

Het is goed voor je weerstand

Als de herfst straks zijn intrede doet, worden we weer vatbaarder voor bacteriën en virussen. Die loop je niet op door in wind en regen te fietsen, integendeel! Daarmee bouw je net weerstand op, en het is zeker een beter alternatief dan je verplaatsen in een warme bus of trein vol verkouden mensen.

LEES OOK. Ontdek de mooiste routes tijdens de opendeurweken van Veloci fietsenwinkels

Je slaapt er beter van

Een goede nachtrust is erg belangrijk voor je gezondheid. Slaap je slecht? Probeer dan eens overdag telkens een uurtje te fietsen. Als je regelmatig fietst, zal je beter en dieper slapen. Door vaker buiten te zijn krijg je ook een beter bioritme, waardoor je ’s avonds sneller inslaapt.

Het is goed voor het milieu

Fietsen is niet enkel goed voor jezelf, maar ook voor het milieu en je portemonnee. Geen vervuilende uitlaatgassen, geen parkeerproblemen, geen benzine tanken, geen files trotseren. Met de fiets ben je dus vrijer, gezonder en blijer.

Zoek je een nieuwe elektrische fiets? Bekijk het volledige aanbod op hbvlshop.be