Steven Defour stapt in het huwelijksbootje met Genkse vriendin Isabel

“Wanneer je je realiseert dat je met iemand de rest van je leven wil doorbrengen, dan wil je dat de rest van je leven zo snel mogelijk begint. Ze zei JA!” Met die woorden kondigde Steven Defour vrijdag op Instagram aan dat hij in het huwelijksbootje stapt met zijn Genkse vriendin Isabel. De coach van KV Mechelen ging bij kaarslicht op de knie in de romantische setting van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). De felicitaties kwamen al snel en uit alle hoeken. Onder meer Kevin De Bruyne en vrouw Michèle maakten hun gelukswensen over. Isabel, die zaterdag 27 wordt, is goed bevriend met mevrouw De Bruyne. Isabel werkte ook mee aan haar podcast.

Begin dit jaar verscheen de ex-Rode Duivel op het Gala van de Gouden Schoen voor het eerst met Isabel. De twee waren al enkele maanden een koppel, zo bleek uit foto’s op Instagram. Een half jaar later ging Defour dus op zijn knie.

Voor Isabel is de glitter en glamour van de voetbalwereld nieuw. De schijnwerpers opzoeken is ze niet van plan. “Ik heb daar niet zo’n behoefte aan”, zei ze op het Gala van de Gouden Schoen in een kort gesprek met onze krant. “Ik heb haar een beetje verplicht om mee te komen”, vulde Defour toen aan.

Defour trouwde in 2011 met zijn jeugdliefde Irene Mbisdikis, maar dat huwelijk liep vrij snel op de klippen. In de zomer van 2016 werd hij vader van Ariana. Maar zijn relatie met mama Ornella Montagna stopte drie jaar later. In 2021 had Defour nog een korte relatie met Joke De Coninck, maar nu bezegelt hij zijn toekomst met Isabel.