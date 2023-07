Hein Vanhaezebrouck hoopt op eerste Gentse zege op openingsspeeldag sinds 2012: “Starten met thuismatch is wellicht een unicum”

“We liepen een beetje blikschade maar normaal zou dat geen problemen mogen opleveren”, keek Hein Vanhaezebrouck best wel tevreden terug op de Europese ouverture tegen Zilina. Toch beseft de Gentse coach dat er geen garanties bestaan met het oog op de openingswedstrijd in de Jupiler Pro League tegen Kortrijk: “Een thuismatch”, klonk Vanhaezebrouck duidelijk verheugd.

Dat is zelfs alweer geleden van het seizoen 2012-2013 toen de Buffalo’s de competitie startten met een 2-0-zege voor eigen publiek. Lierse werd toen met lege handen naar het Lisp teruggestuurd. Een prestatie die HVH graag herhaalt tegen zijn ex-club: “Het seizoen starten met een thuismatch is wellicht een unicum want volgend jaar vallen de Gentse Feesten opnieuw later”, keek de Gentse coach alvast vooruit.

“Ach laten we proberen ervan te profiteren om nu toch thuis te starten, hopelijk met een overwinning. Op verplaatsing starten, bleek al vaak moeilijk. Vorig jaar was er veel commotie op Standard, anders hadden we daar altijd drie punten gehad. Nu moeten we proberen om op een goede manier voor eigen publiek het seizoen te starten”, blikte Vanhaezebrouck ook nog even terug op de seizoensopener van vorig seizoen.

Bij KVK was het de voorbije weken heel onrustig en draaide een overname door de Kaminski-groep op een sisser uit: “Een eerste wedstrijd is altijd moeilijk in te schatten. Een voorbereiding is vaak zoeken en proberen. Of dat dan Kortrijk of een ander team is, het is sowieso niet makkelijk om in te schatten hoe ze zich zullen presenteren. Ik blijf er bij en herhaal het elk jaar: een eerste wedstrijd is altijd moeilijk, uit of thuis. Er zijn meestal ook niet zulke grote verschillen, vaak zijn er wel verrassingen. Hopelijk niet hier.”

Een goede start lijkt dan ook onontbeerlijk, gezien de drukke agenda voor de Buffalo’s in de maand augustus: “Die hoop hebben we altijd maar het is vaak niet gelukt. Er is ook niet zoveel veranderd. De groep is kleiner maar wel fit. We hebben behalve Laurent (Depoitre) geen blessures. Niets garandeert nu een goede start maar na een start in eigen huis krijgen we twee verplaatsingen met duels in Mechelen en Westerlo. Zondag spelen we hopelijk voor veel volk en boeken we ook meteen een zege.”

“Wij stellen hem niet die vragen”

Ondertussen blijft het voor de Gentse fans bang afwachten of Gift Orban ook na deze zomer nog voor AA Gent zal uitkomen. Na de heenwedstrijd tegen Zilina verklaarde de Nigeriaanse aanvaller nog dat hij mikt op een transfer naar een hoger aangeschreven competitie maar Vanhaezebrouck wilde niet al te diep ingaan op dit thema: “Die vraag stelt zich nu niet. Hij zegt dat ook niet tegen ons want wij stellen hem niet die vragen.”

“Hij focust zich op Gent zolang hij hier is. We zien wel wat er gebeurt, we kunnen daar niet op vooruit lopen. Jullie zagen de match van gisteren. Als je vindt dat hij met een transfer rond loopt… Ik heb niet dat gevoel”, aldus nog Vanhaezebrouck die ook het belang van allerlei prognoses relativeert: “Outsider voor de titel? Er zijn vier titelkandidaten en tien outsiders. We zijn erbij (lacht).”

“Vernieuwing is zeker wel goed voor ons”

Qua financiële mogelijkheden hoopt AA Gent dankzij de overname door Sam Baro de kloof met de concurrentie dan weer te dichten: “Bepaalde clubs hebben het makkelijker. Bij sommige clubs hebben die regels veel impact, bij andere dan weer minder. Bepaalde teams hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd, anderen deden dat weer niet. Maar als ze dat deden, zetten ze wel stappen vooruit. Dat is de realiteit van de voetbalwereld: sommigen stormen vooruit, anderen hebben het moeilijk en sommigen gaan zelfs achteruit.”

“Wij proberen onze positie aan te houden maar daar is de vernieuwing wel zeker goed voor ons. Er is al veel werk geleverd. Ik hoorde deze week Michel Louwagie zeggen dat ze wel 20 keer hebben samengezeten, dat is wellicht meer dan onze meetings vorig seizoen. Ook sportief is er al veel gebeurd maar er moeten nog transfers gebeuren. We zijn er echter mee bezig en ik ben er van overtuigd dat het zal in orde komen.”