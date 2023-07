Loslopende stier wordt na weken gevangen, maar ontsnapt drie uur later opnieuw: “Zijn humeur draaide snel om”

Een stier die al weken in de buurt van Sint-Joris-Weert ronddwaalt, kon donderdag eindelijk gevangen worden. Al was dat maar van korte duur, want het dier ontsnapte amper drie uur later opnieuw. Vermoedelijk gaat onder meer Animal Rescue Service vzw vrijdag opnieuw op zoek.

Al een tijdje loopt een loslopende stier rond aan de rand van het Meerdaalwoud en langs de taalgrens. De stier bleek geen eigenaar te hebben, maar werd hoe langer hoe brutaler. Zo kwam hij tijdens de nachtelijke uren zelfs tot in de voortuinen van buurtbewoners. Vervolgens werd de politie gecontacteerd, maar het dier bleek spoorloos. Donderdag werd hij opgemerkt, en werd Animal Rescue Service vzw op de hoogte gebracht.

Agressief

“Door de toch wel gevaarlijke en onvoorspelbare situatie gingen we een kijkje nemen”, klinkt het. “Na enkele minuten vonden we de stier rustig liggend in de struiken aan de rand van het Meerdaalwoud. In eerste instantie leek het om een rustige brave jongeman te gaan. Maar toen we dichterbij kwamen om zijn oormerk te kunnen lezen, draaide zijn humeur snel om. Hij begon zich met ons te meten om te kijken wie de grootste en sterkste zou zijn. We hebben hem dan maar meteen gerust gesteld en gefluisterd dat hij dat was.” Al hielp dat niet, want de stier stelde zich alsmaar agressiever op.

Na enkele uren drijven en rondlopen, kon men hem uiteindelijk in de stal van een naburige boerderij loodsen. “Via het oormerk dat we in de stal konden lezen kwamen we, raar maar waar, terecht bij de boerderij waar hij toen op stal stond. Ook al vertelden ze ons dat ze al jaren geen koeien meer hadden”, aldus nog Animal Rescue Service vzw. Hij was alleszins weer bij de ‘eigenaar’, en zo was hij geen gevaar meer voor wandelaars, ruiters en fietsers.”

Opnieuw ontsnapt

Al was de rustige periode maar voor een korte duur. De meldster die de stier donderdag nog zag rondlopen, bracht Animal Rescue Service opnieuw op de hoogte. Het dier zat namelijk weer in de voortuinen van enkele buurtbewoners. “We zullen vandaag (vrijdag, red.) vermoedelijk weer ter plaatse gaan als hij gezien wordt. De nodige diensten zijn alvast op de hoogte gebracht.”

Wordt dus ongetwijfeld nog vervolgd.