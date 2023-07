Remco Evenepoel voelt zich klaar voor laatste race in regenboogtrui en het WK en drukt geruchten over INEOS de kop in: “Small bullshit”

Aan de vooravond van zijn laatste race in de regenboogtrui - de Clásica San Sebastián - sprak Remco Evenepoel uitgebreid met de internationale pers. Over zijn vormpeil voor de Spaanse wielerklassieker. Over het naderende WK natuurlijk. Maar ook over de geruchten over INEOS en de clash met Giro- en Tour-winnaars Roglic en Vingegaard in de Vuelta.

Over zijn vorm en zijn status als favoriet van de Clásica San Sebastián

“Mijn vorm zou oké moeten zijn. Ik heb een copy paste gedaan van mijn voorbereiding van vorig jaar (toen hij won, nvdr.). Na het Belgisch kampioenschap heb ik vijf dagen vakantie genomen. Vervolgens ben ik met de ploeg op hoogtestage gegaan naar Val di Fassa (in de Dolomieten, nvdr.). Nadien ben ik nog een kleine week op hoogte geweest met Oumi. Het was één van de weinige momenten deze maanden die we nog samen konden doorbrengen. En nu ben ik hier in San Sebastian. Als ik win, word ik gedeeld recordhouder met drie zeges (samen met Marino Lejarreta, nvdr.). Dat is een grote motivatie.”

“Ik ben altijd goed wanneer ik terugkom van een hoogtestage. Ik voelde vandaag tijdens de verkenning dat de benen goed zijn. Vorig jaar reed ik in San Sebastian mijn beste tien minuten waarden ooit. Ik heb mij vandaag even getest en alles was in orde. Ik zou eigenlijk nog iets beter moeten zijn dan vorig jaar, omdat het WK er volgende week al aankomt. Ik voel mij fris en mijn gewicht staat ook op punt.”

Over zijn laatste race in de regenboogtrui

“De Clásica San Sebastiánis is voorlopig mijn laatste wedstrijd in de wereldkampioenentrui. Dat is een beetje jammer, want het is te vroeg. Het is amper juli. Ik ga er morgen zo veel mogelijk van proberen te genieten. Misschien zijn het wel de laatste uren in mijn leven in die trui. Maar bon, volgende week krijg ik een mooie kans om hem terug te veroveren. Ik ben tevreden van mijn jaar in de regenboogtrui. Ik boekte een overwinning of acht als wereldkampioen, hopelijk morgen negen. Er zijn wereldkampioenen die met minder content moesten zijn. Of ik iets speciaal in gedachten heb voor morgen? Proberen winnen zeker? Hier boekte ik mijn eerste grote zege bij de profs, het zou héél mooi zijn als ik nu kan winnen als wereldkampioen.”

Over het WK in Glasgow

“Het is moeilijk om te zeggen of ik volgende week meer kans maak in de wegrit of de tijdrit op het WK. Ik maak twee keer kans. Het parcours van de wegrit telt minder hoogtemeters dan dat van vorig jaar in Australië. Maar de afstand is langer en de klimmetjes zijn korter, amper 400 à 500 meter. Het is een technisch parcours, de hele tijd op en af. Na zeven uur koers zal de vermoeidheid wel in de benen kruipen en zijn aanvallers in het voordeel. Met de Belgen hebben we een heel sterke ploeg. We kunnen verschillende kaarten spelen, ook die van Wout en Jasper. De tijdrit is dan weer lang en niet super technisch. Mijn aerohouding zal mij daar kunnen helpen.”

Over de geruchten rond een vroegtijdig vertrek bij Soudal Quick-Step en de flirt met INEOS Grenadiers

“Het is grappig, jullie weten meer dan ik. Ik ben mij zelf nergens van bewust en zelfs mijn entourage en familie weet daar allemaal niks over. Ik heb geen reden om ongelukkig te zijn bij Soudal Quick-Step en focus mij op de toekomst. Ik ben mentaal sterk genoeg om met die geruchten om te gaan. Eigenlijk is het small bullshit. Sorry voor die woordkeuze, maar ik weet geen beter woord om dat te omschrijven.”

Over de deelname van Jonas Vingegaard aan de Vuelta

“Dat verandert niks voor mij. Ik kijk er naar uit om tegen Jonas te racen. Iedereen moet blij zijn dat de winnaar van de Tour de France in de Vuelta start. Dat zorgt voor meer spektakel in een Vuelta die sowieso al super lastig zal zijn. Misschien is Vingegaard een paar procentjes slechter dan in de Tour, maar dan nog zal dat volstaan om beter zijn dan de overgrote meerderheid van het peloton. Hij lijkt relatief fris uit de Tour te zijn gekomen, zoals ik vorig jaar uit de Vuelta. Maar ik heb geen schrik van Jumbo-Visma. Anders zou ik beter niet starten. Laat ze maar doen. Met de twee topfavorieten - al reken ik mezelf daar ook wel bij - in de rangen en zo’n supersterke ploeg kunnen ze de koers dragen. Wij zullen wel volgen. Het wordt een mooie leerschool voor de Tour de France van volgend jaar. Al probeer ik nu ook wel gewoon te presteren in de Vuelta natuurlijk.”

“Het is jammer genoeg moeten uitkomen dat ik hier deze week enkele Vuelta-ritten heb verkend (lacht). Ik heb de 16e, 17e, 18e etappe gedaan. In mijn ogen zijn dat de belangrijkste ritten van de slotweek. Dat worden drie spectaculaire dagen. Met onder meer de Angliru. Echt een monster. En La Cruz de Linares, die zeker niet gemakkelijker is. Die moeten we twee keer over. Op de luchthaven van Amsterdam hadden ze trouwens beslist om mijn valiezen te laten staan. Dus heb ik met een Gabba moeten rondfietsen bij dertig graden.”

“Zoals ik het parcours van de Vuelta zie, is er elke week wel een koninginnenrit. Je kan wel proberen om fris te blijven tot de laatste week, maar je mag ook tijdens de eerste bergrit geen vier minuten verliezen. Het zal belangrijk worden om goed mijn momenten uit te kiezen: uitpakken op de goede dagen, overleven op de mindere. Zoals het de laatste tijd de gewoonte is wordt het volle bak vanaf dag één tot dag eenentwintig.”