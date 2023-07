Filmpje opgedoken van Oekraïense tank die zich vastrijdt, vlak voor Russische verdedigingslijn

Op het filmpje - vanuit Russisch perspectief gefilmd - is te zien hoe een Oekraïense tank zich richting de witte verdedigingslijn met drakentanden begeeft. Een tactiek die de Russen eerder in de oorlog al toepasten, maar de eerste keer voor Oekraïne.

“In de Tweede Wereldoorlog deden de nazi’s het al. En zelfs tijdens de Amerikaanse burgeroorlog werd het al toegepast: duikboten of tanks gevuld met explosieven in de richting van de vijand sturen om die uit te lokken of testen. Het zijn technieken die als zo oud zijn als de straat, maar waarvan we nog niet wisten dat Oekraïne die gebruikte”, aldus oud-kolonel Roger Housen. Of de tank in dit geval ook explosieven bevatte, is niet duidelijk.

Geen aanval

Dat Oekraïne de tactiek nu toepast, kan om verschillende redenen zijn. “Het kan zijn dat ze verliezen willen aanbrengen of omdat ze zich een weg proberen te banen in het mijnenveld. Anderzijds kan het ook gewoon zijn dat ze dat doen, in de hoop dat de Russen reageren en hun posities dus worden prijsgegeven”.

Een echte aanval is het volgens Housen niet. “Omdat er maar één tank is. Om een echte aanval te plegen is er een tankformatie nodig. De basisformatie bestaat altijd uit vier tanks. Daarachter heb je er dan twaalf of dertien. Dit gaat duidelijk over het vergaren van informatie, of het maximaliseren van Russische verliezen of om een gat in de verdedigingsmuur te krijgen”, aldus Housen.