Carl Hoefkens voor competitiedebuut met Standard: "We staan nog niet waar we willen staan, maar we zijn wel klaar"

Het kan snel gaan in voetbal. Vorig jaar stond Carl Hoefkens nog voor zijn vuurdoop als coach bij Club Brugge, één jaar later staat hij aan het roer van Standard. Zijn eerste dans met ‘Lady in Red’ wordt er eentje op het kunstgras van STVV. “Niet de makkelijkste start. Het is een derby, het publiek zal dus zijn rol spelen en er is natuurlijk ook het kunstgras. Het wordt een uitdaging, maar zo heb ik het graag. Ik ben benieuwd hoe mijn groep zal reageren op de omstandigheden.” Ook het scouten van het new look STVV was geen simpele opdracht. “Ze hebben een paar goede transfers gedaan en we weten hoe ze willen voetballen. Maar het was niet evident om aan wedstrijdbeelden van hun oefenwedstrijden te geraken.”

LEES OOK. Standard sluit voorbereiding af met gelijkspel in Metz

Play-off 1 als ambitie

Met het vertrek van Zinckernagel, Alzate, Cimirot, Dussenne en de nakende transfer van Laifis verloor Standard de helft van het vaste basiselftal van vorig seizoen. In hun plaats kwamen twee onbekende internationals (de Japanner Kawabe en de Australiër O’Neill), twee Britse youngsters (Price en Mundle) en natuurlijk ook Zinho Vanheusden, de enige vertrouwde nieuwe naam. Voor veel waarnemers is het dan ook nog koffiedik kijken hoe Standard dit seizoen voor de dag zal komen. De ambitie is play-off 1, maar op dit moment lijkt de (jonge) kern daarvoor de nodige kwaliteit te missen. Sportief directeur Fergal Harkin is dan ook nog altijd op zoek naar extra versterkingen voor in de spits en de defensieve centrale as. “We ontvangen ze liever gisteren dan morgen. We willen zo snel mogelijk weten waar ze fysiek staan en met hen aan de slag gaan. Dat wordt belangrijk, maar we zijn er mee bezig.”

© BELGA

“Goed gevoel na voorbereiding”

Over de voorbereiding toonde Hoefkens zich alvast tevreden. “Ze was kort, misschien zelfs te kort voor onze internationals, maar ik hou er een goed gevoel aan over. Op dit moment ben ik zeer tevreden met wat ik zie. Ik merk dat er veel gretigheid is bij de spelers en veel goesting om mee te gaan in dit nieuwe verhaal. Of we klaar zijn voor de competitiestart? We staan nog niet waar we willen staan, maar we zijn wel klaar voor de start.”