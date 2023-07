EU dreigt ermee “alle budgettaire steun” aan Niger op te schorten na staatsgreep

Generaal Abdourahamane Tchiani heeft de macht gegrepen in Niger. — © AP

De Europese Unie heeft vrijdag de militaire staatsgreep in Niger “krachtig” veroordeeld en dreigt ermee “alle budgettaire steun” aan het Afrikaanse land op te schorten. Dat zegt Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid.

“Elke breuk in de grondwettelijke orde zal gevolgen hebben voor de samenwerking tussen de EU en Niger, waaronder de mogelijke onmiddellijke opschorting van de budgettaire steun”, zo waarschuwde Borrell. Hij noemde de omwerwerping van president Mohamed Bazoum “een ernstige aanval op de stabiliteit en de democratie”.

In Niger hebben militairen de president afgezet en de macht gegrepen. President Mohamed Bazoum wordt vastgehouden in zijn paleis in Niamey en generaal Abdourahamane Tchiani werpt zich op als de nieuwe sterke man. Hij heeft vrijdag een verklaring voorgelezen als de voorzitter van de Nationale Raad voor de Bescherming van het Vaderland (CNSP), de junta die de president van de macht heeft verdreven.