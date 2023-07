Een i te weinig: door tikfout stuurt Brits leger mails voor Amerikaanse collega’s naar Mali

Het Britse ministerie van Defensie heeft een onderzoek geopend nadat mails die voor Washington bestemd waren, door een tikfout naar de Malinese autoriteiten werden verstuurd. “We hebben een onderzoek geopend nadat een klein aantal e-mails per vergissing naar een verkeerde domeinnaam was overgemaakt”, liet een woordvoerder van het Britse ministerie donderdagavond weten.

De mails waren voor het Pentagon bestemd, maar gingen door een vergeten “i” naar Bamako. De Malinese e-mailadressen eindigen op .ml, terwijl die van het Amerikaanse leger op .mil eindigen. Een gelijkaardige fout kwam vorige week in de Verenigde Staten aan het licht, waar miljoenen militaire berichten naar Mali waren gestuurd.

Londen zei “sereen” te zijn omdat de e-mails die per vergissing naar Mali gingen, “geen enkele” compromitterende informatie bevatten. Het preciseerde dat belangrijke berichten “gedeeld worden via systemen die erop berekend zijn het risico op indiscreties tot een minimum te herleiden”.

In Mali is de Russische paramilitaire groep Wagner aanwezig, die door Londen wordt beschuldigd van “executies en folteringen”. Mali is een van de zes Afrikaanse landen waaraan Rusland gratis graan beloofd heeft.