Carlos Sainz snelste in de regen tijdens eerste oefensessie GP van België

Aangezien er dit raceweekend een ‘sprintformat’ is krijgen de rijders slechts één oefensessie om zich voor te bereiden op de rest van het raceweekend. Daarin wordt op alle dagen regen voorspeld dus het was voor de rijders een kwestie van proberen zich zo goed mogelijk aan te passen aan de erg uitdagende weersomstandigheden.

Toen we ook nog eens een rode vlag kregen omdat Logan Sargeant crashte nadat er een plots een probleem was met zijn wagen ging nog meer kostbare tijd verloren. Uiteindelijk was het Carlos Sainz die in de Ferrari de snelste tijd reed, voor beide McLaren. Max Verstappen kwam wel even in actie maar zonder een rondetijd neer te zetten. Om 17u gaan de rijders dan ook met heel wat vragen de kwalificatie in.

