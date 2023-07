Max Verstappen zet geen tijd neer in doornatte training, mogelijk dient WK-stand als startorde

De eerste en enige vrije training voor de GP van België is volledig uitgeregend. Er werd amper gereden, omdat de baan te nat lag en om banden te sparen. Voor wat het waard is: Carlos Sainz eindigde met de snelste tijd. Max Verstappen zette geen chrono neer.

Na een relatief droge voormiddag vond de vrije training plaats in de regen. Als gevolg daarvan werd er weinig gereden. Uit voorzorg, maar ook omdat elke piloot slechts over vijf setjes intermediate-banden beschikt voor het hele weekend. Gezien de weersvoorspellingen en het drukke programma (hoofdrace, sprintrace en twee kwalificaties) was het aangewezen die banden zo min mogelijk aan te spreken. Vijf coureurs zetten geen enkele chrono neer. Daaronder Max Verstappen, die twee keer uitreed maar weer binnenkwam zonder de startlijn te overschrijden.

Na een halfuur werd de sessie even stilgelegd omdat Logan Sargeant, de Amerikaan van Williams, gevaarlijk geparkeerd stond in Les Combes. Ook opmerkelijk: Yuki Tsunoda reed slechts drie ronden, maar werd wel twee keer geflitst met te hoge snelheid in de pitlane.

Max Verstappen. — © AFP

WK-stand als startorde?

Bij het begin van de sessie had de FIA al laten weten dat deze vrije training in geen geval zou dienen om de startorde te bepalen. Normaal is dat nochtans het geval als de kwalificaties niet kunnen doorgaan, maar de FIA wou absoluut vermijden dat deze regentraining een competitief belang kreeg. Er zal alles aan gedaan worden om de kwalificaties te laten doorgaan, eventueel ten koste van een andere sessie, en als dat niet lukt, dient de WK-stand als startorde.

In dat geval is Sergio Perez de grote winnaar, want Verstappen start zondag sowieso niet als eerste. De WK-leider incasseert vijf strafplaatsen voor het vervangen van de versnellingsbak. Hij start in het beste geval vanop P6.

Bandenwarmers blijven

Intussen heeft de FIA ook beslist dat de bandenwarmers volgend seizoen toegelaten blijven. Om ecologische redenen - de dekens werken op elektriciteit - wou men die afschaffen, maar dat had te veel nadelige gevolgen. De rijders zouden weinig grip hebben in de eerste ronde, want gevaarlijk kan zijn. Bovendien zouden de teams beperkt zijn in hun strategie, want met koude banden is een undercut (inhalen door als eerste te gaan pitten) onmogelijk worden. Daardoor zouden we ook minder pitstops te zien krijgen.

Op algemeen verzoek van de rijders, en na enkele tests, is het idee in de koelkast gestopt.

Otmar Szafnauer. — © PA Images

Grote kuis bij Alpine

Intussen is bekend dat Renault grote kuis houdt bij zijn F1-team, dat onder de naam Alpine racet. Na CEO Laurent Rossi worden nu ook teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane aan de kant geschoven. Spa is hun laatste race. Permane werkt al sinds 1989 voor het team uit Enstone.