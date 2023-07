Edward Still staat voor eerste match (en zware opgave) met KV Kortrijk: “We kunnen misschien wel verrassen”

Zondag opent KV Kortrijk zijn seizoen op het veld van KAA Gent. Edward Still (32) staat voor zijn eerste wedstrijd met de Veekaa. De jonge coach kwam over van KAS Eupen, die hij vorig seizoen in eerste klasse hield. “Ik ben tevreden over mijn spelersgroep.”

KAA Gent won gisteren hun Europees duel van het Slowaakse Zilina me 5-1. Een flinke waarschuwing voor KVK, dat zondag naar de Ghelamco Arena trekt. “Ik was gisteren aanwezig in het stadion van Gent”, zegt Edward Still. “Ze speelden echt een goede wedstrijd. Ik was onder de indruk, want ze hadden ook nog heel wat kwaliteit op de bank zitten. Maar wij moeten niet bang zijn. We kunnen misschien wel verrassen. Ik ben tevreden over mijn spelersgroep. Iedereen is zowel op mentaal als op fysiek vlak klaar voor de match. Ze hebben er zin in, en ik ook.”

Edward Still begint aan zijn vierde week bij KV Kortrijk. Zijn staf is eindelijk compleet, inkomende transfers moeten nog arriveren. “Mijn staf is inderdaad compleet. We kenden een korte, maar intense voorbereiding. Ik heb drie tot vier keer per dag contact met Rik Foulon en Pieter Eecloo over mogelijke transfers. Ze staan open voor discussie en ik mag mijn eigen invloed uitoefenen op transfervlak. Er komt sowieso nog wat bij. Als je goed genoeg bent om te spelen bij mij, dan speel je.”

Wedstrijd van zondag

De kansen van KV Kortrijk worden dit seizoen niet erg hoog ingeschat. Enkele analisten zien de West-Vlaamse club allerlaatste eindigen. “Ik kijk niet naar andere ploegen”, aldus Still. “Ik houd me enkel bezig met mijn eigen club en dan mag iedereen schrijven wat ze willen. De selecties van andere ploegen zijn wat ze zijn. Het is aan ons om zondag een goede match te spelen. Natuurlijk heeft Gent met Orban een enorm wapen voorin, maar ze hebben ook achterin heel wat kwaliteit.”

