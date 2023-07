Siberische draadworm overleeft 45.000 jaar in permafrost

© Alexei V. Tchesunov and Anastasia Shatilovich / Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS

Draadwormen kunnen 46.000 jaar in de permafrost overleven en zich daarna voortplanten. Wetenschappers van het Max-Planck-Institut (MPI) voor moleculaire celbiologie en genetica in het Duitse Dresden hebben ontdekt hoe de wormen dat doen.

De wormen produceren een speciaal suiker en maken een dauerlarve aan, schrijft het team van wetenschappers in het vakblad Plos Genetics. Het team ontdekte bovendien dat de draadwormen die in de permanent bevroren bodem van Siberië werden gevonden, tot een tot dusver onbekende soort behoren.

“Ons onderzoek toont aan dat draadwormen een mechanisme ontwikkeld hebben dat hen in staat stelt hun leven over geologische tijdperken heen voort zetten”, zo worden Kurzchalia en zijn MPI-collega Vamshidhar Gade in een mededeling van het instituut geciteerd.

Vorsers van het instituut voor natuurkundig-chemische en biologische problemen van de bodemkunde in Rusland namen in 2018 in het noordoosten van Rusland, bij de rivier Kolyma, bodemstalen uit de permafrost. In het laboratorium slaagden ze erin twee draadwormen (nematoden) weer tot leven te brengen, die zich daarna vermenigvuldigden. Bij deze dieren is ook ongeslachtelijke voortplanting mogelijk. Analyses van het omliggende plantenmateriaal aan de hand van radiometrische koolstofdatering gaven aan dat de wormen ongeveer 46.000 jaar lang in de permafrost lagen.