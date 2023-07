Nieuw slachtoffer van golf aan knieblessures op WK vrouwenvoetbal is ook serieuze domper op Engelse zege

Engeland heeft op het WK vrouwenvoetbal een grote stap richting achtste finales gezet. In het Australische Sydney wonnen The Lionesses met 1-0 van Denemarken en behaalden zo een tweede zege op rij in groep D. Domper voor de Engelsen was het uitvallen van sterkhouder Keira Walsh. Knieblessures zijn een plaag in het vrouwenvoetbal.

Lauren James kroonde zich tot matchwinnares in het met ruim 40.000 supporters gevulde Sydney Football Stadium. Na amper zes minuten maakte zij met een fraai schot het enige doelpunt. Denemarken kwam in de slotfase nog bijna langszij maar een kopbal van Amalie Vangsgaard spatte uiteen op de paal.

Knieblessures zijn een pandemie in het vrouwenvoetbal

Een domper voor Engeland was het uitvallen van middenvelder Keira Walsh met een knieblessure. Na 35 minuten moest ze met een draagberrie van het veld gedragen worden, vermoedelijk met een (zware) knieblessure. Engeland moest al zonder captain Leah Williamson en topschutter Beth Mead naar Australië reizen, beiden zijn out wegens kruisbandblessures.

Zware knieblessures zijn een groot probleem in het vrouwenvoetbal. Duitsland zag op dit WK Felicitas Rauch uitvallen, Haiti verloor Jennifer Limage.

The New York Times stelt vast dat op een bepaald moment een kwart van de vrouwelijke genomineerden voor de Ballon d’Or 2022 out was met een knieblessure. Winnares Alexia Putellas moest in de aanloop naar dit WK revalideren, ook al van een knieblessure.

Engeland, de regerende Europese kampioen, en Denemarken hadden eerder deze week allebei hun eerste wedstrijd met 1-0 gewonnen, tegen respectievelijk Haïti en China. Die twee landen staan later op de dag tegenover elkaar in Adelaide.

Als China er niet in slaagt Haïti te verslaan, is Engeland zeker geplaatst. Als China wint, heeft Engeland genoeg aan een gelijkspel om als groepswinnaar door te stoten in poule D.