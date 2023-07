Twee rijbewijzen ingetrokken na positieve drugstest tijdens ZomerBOB

Bilzen/Hoeselt

Een 60-jarige koerier uit het Nederlandse Geleen is vrijdagochtend betrapt op rijden onder invloed van drugs. Hij werd aan de kant gezet in Hoeselt. Het rijbewijs van de man, die aan een ophaalronde bezig was, werd meteen 15 dagen ingetrokken.

De werkgever van de man moest een vervangende koerier sturen om het traject verder te zetten.

Ook in de Maastrichterstraat in Bilzen testte een bestuurder positief op drugs nadat hij aan de kant werd gezet omdat zijn stoplicht niet werkte. De 62-jarige man uit Diepenbeek had naast twee passagiers ook nog cocaïne, de partydrug ‘poppers’ en een baseballknuppel in de auto zitten. De man moest meteen een boete van 200 euro betalen. Alle spullen werden in beslag genomen. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Er werden in totaal 6 processen verbaal opgesteld voor onder andere illegaal wapenbezit, drugsbezit en rijden onder invloed.

Even na middernacht werd op de Solveldstraat in Bilzen nog een bestuurder betrapt die ’alarm’ blies. Hij bleek 0.7 promille alcohol in zijn bloed te hebben,

kreeg een boete van 179 euro en moest zijn rijbewijs 3 uur afgeven.

De actie kaderde in de ‘ZomerBOB’ campagne die nog loopt tot 285 augustus. Sinds de start op 28 juni werden in de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst 37 bestuurders die onder invloed van drank en of drugs reden uit het verkeer gehaald.

25 bestuurders hadden drugs gebruikt. De 12 anderen te veel alcohol gedronken.