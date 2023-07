10 x stylish drinkflessen om mee te pronken (van 14 tot 5.000 euro)

De tijden waarin we zonder gêne iedere dag een nieuwe petfles uit de kast pakten om die vervolgens na school of werk in de vuilnisbak te gooien, liggen lang achter ons. Tegenwoordig hebben we allemaal minimaal één herbruikbare fles in gebruik die we dagelijks opnieuw vullen met kraantjeswater, wat een veel ecologischere manier is om gehydrateerd te blijven. De laatste tijd worden die drinkflessen steeds vaker een modeaccessoire op zich en dus selecteerden we de tien meest stylish exemplaren. Van betaalbaar tot extravagant duur.