Davy Wijnant en Thalita de Jong trekken als koppel in Tourkaravaan door Frankrijk: “We zien elkaar maar enkele minuten per dag”

Davy Wijnant was jarenlang ploegleider bij enkele UCI-ploegen, maar is in deze Tour de France Femmes een helpende hand bij Uno X, de World-Tourploeg met basis in Noorwegen en Denemarken. En hij volgt deze week ook van dichtbij de prestaties van zijn vriendin Thalita de Jong (29). “Dat gebeurt op afstand, want we hebben ieder onze job in dit circus.”

De 48-jarige Ninovieter is gesetteld in het vrouwenwielrennen. “Ik geraakte erbij betrokken toen mijn zus Ellen nog koerste, maar later werd ik ploegleider bij onder andere Topsport Vlaanderen en Chevalmeire”, steekt Davy Wijnant van wal, die in deze Tour de bus van de Scandinavische ploeg bestuurt en ook andere taken op zich neemt. “Ik heb het inderdaad allemaal zien evolueren. Ik herinner me een trip naar een rittenkoers in de Ardèche, jaren geleden. We trokken ernaar toe met één wagen. De vijf zitplaatsen werden ingenomen door de ploegleider en vier rensters. Ik was toen als ploegleider ook mechanieker en verzorger. Er waren toen gewoonweg geen middelen. Je kan intussen zien hoe het allemaal is veranderd. De laatste vijf jaar kan je van een explosie spreken in het vrouwenwielrennen.”

“In samenspraak met de diëtiste zet ik de voeding klaar en zorg ik ervoor dat de rensters in de bus niets tekortkomen”, geeft Wijnant tekst en uitleg bij zijn takenpakket. “We zijn hier met een staf van vijftien personen. En er wordt heel professioneel gewerkt. We hebben zelfs een eigen kok mee die het eten in de hotels klaarmaakt.”

Wijnant denkt er voorlopig niet aan om nog een rol als ploegleider op te nemen. “Ik werd hieromtrent al enkele keren gepolst en zeg nooit nooit, maar voor mij loopt het nu naar wens. Als dagtaak vervoer ik kinderen naar en van school en dat is ook de link hier met mijn job als buschauffeur.”

Rare situatie

Davy Wijnant is intussen vijf jaar samen met Thalita de Jong, gewezen wereldkampioene veldrijden en nu aan de slag bij de Nederlandse World Tourploeg Liv Racing-TeqFind. “We verzeilen in deze Tour soms in een rare situatie. Zoals woensdag in Rodez, waar ik aan de finish op uitkijk stond voor onze renster Anouska Koster, maar waar ik natuurlijk ook Thalita in de gaten wil houden omdat ze ook deel uitmaakte van de lange vlucht. Trouwens, we mogen dan wel allebei in de Tour zitten, we zien elkaar dagelijks nauwelijks enkele minuten.”

Thalita de Jong wil zelf nog niet spreken van een geslaagde Tour, al eindigde ze woensdag wel elfde na een lange vlucht. “Ze kreeg één dag een vrije rol en die kans heeft ze met beide handen gegrepen. In de andere ritten diende ze de teamorders te volgen, wat ze overigens nooit met tegenzin doet.”

Stap terug zetten?

Volgens jaar smelten de World Tourploegen Liv Racing-TeqFind en Team Jayco Allula samen. De 24 rensters van beide ploegen die nog onder contract liggen worden behouden en wellicht is voor een deel zelfs geen plaats meer. Het contract van Thalita de Jong loopt niet door. “Ze wil uiteraard op World-Tourniveau aan de slag blijven. Er is belangstelling van enkele UCI-ploegen. Misschien moet ze die stap terug zetten om zelf meer haar eigen kans te mogen gaan. En ze kan de jongeren in een team veel bijbrengen. De komende weken hopen we dit te kunnen uitklaren.”