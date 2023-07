Zaterdag 29 juli staat voor Ferre Wels in het teken van... thuiskomen. De 23-jarige flankspeler draagt opnieuw het groen van Bree-Beek én treft in z’n eerste (beker)partij meteen Herkol, de club waar hij vorig seizoen aan de slag was. “Maar van kleedkamer zal ik me toch niet vergissen”, lacht de masterstudent Handelswetenschappen.