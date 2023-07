Genk

Vrijdagnamiddag is op de Nieuwe Kuilenweg een auto uitgebrand. De bestuurster zag ter hoogte van de brug onder de Westerring, rook uit de motorkap komen en kon de auto parkeren. De vlammen sloegen toen al onder de motorkap uit. De vrouw kon zichzelf in veiligheid brengen. De brandweer had het vuur snel geblust. De auto is total loss.