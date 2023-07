Mollie O’Callaghan pakt dubbel met goud op 100 meter vrije slag op het WK zwemmen

Mollie O’Callaghan heeft vrijdag op het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka goud veroverd op de 100 meter vrije slag.

De 19-jarige Australische haalde het in 52.16 voor de Hongkongse Siobhan Haughey (tweede in 52.49) en de Nederlandse Marrit Steenbergen (derde in 52.71). Ze volgt zichzelf op als wereldkampioene op het koninginnennummer.

O’Callaghan was woensdag ook al de beste op de 200 meter vrij (in een wereldrecord) en is zo de eerste zwemster die op een WK de dubbel pakt.

Met de Australische aflossingsploeg won O’Callaghan in Fukuoka goud op de 4x100 en 4x200 meter vrij.