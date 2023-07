Eendracht Houthalen is de enige Limburgse vierdeprovincialer in de eerste ronde van de Beker van België. De club wordt ook gecoacht door een buitenbeentje: Davut Cavusoglu was tot voor kort trainer in het cafévoetbal en is een… ex-kickbokser. “Onze fans krijgen een ploeg te zien die ervoor vecht”, lacht de 40-jarige Lommelaar met Turkse roots.