CROKY CUP. Twee trouwers in zelfde ploeg, twee matchen ‘omgekeerd’ en concurrentie van Tomorrowland

Bij Achel stappen met Rosario (hier rechts op een archiefbeeld) en Vandebroek twee spelers dit weekend in het huwelijksbootje. — © Bart Borgerhoff

Met 22 zijn ze, de Limburgse clubs die dit weekend starten aan de eerste ronde van de beker van België. Minstens tien van hen stoten door, want er staan liefst tien Limburgse confrontaties op het menu. Twee wedstrijden - Beringen-Opoeteren en Torpedo-E. Houthalen - werden ‘omgekeerd’. Achel mist twéé spelers die in het huwelijksbootje stappen en heel wat clubs krijgen concurrentie van… Tomorrowland. Lees hier alle ploegnieuws van de Limburgse clubs in de eerste ronde van de Croky Cup.(rome)