Ploegleider SD Worx uitgesloten van Tour de France na gevaarlijk inhaalmanoeuvre en reactie op commissarissen: “Misschien iets te emotioneel gereageerd”

Het kwam SD Worx-kopvrouw Demi Vollering (26) al op een tijdstraf van 20 seconden te staan, maar na het bestuderen van de tv-beelden en zijn forse uitlatingen is ook ploegleider Danny Stam uitgesloten van de Tour de France Femmes. Anna van der Breggen neemt zijn rol over als eerste ploegleider. SD Worx geeft toe dat Stam “in het eerste moment misschien iets te emotioneel heeft gereageerd op de tijdstraf van Demi Vollering”.

Met nog 65 kilometer te gaan in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes was een gevaarlijk inhaalmanoeuvre te zien, waarbij de volgwagen van SD Worx twee andere wagens inhaalde en een stukje in de graskant moest rijden om een aanrijding te voorkomen. Kopvrouw Demi Vollering reed op dat moment achter de wagen aan om zo terug te keren na een lekke band en een wielwissel.

Toen achteraf bekend werd dat Vollering een tijdstraf van 20 seconden kreeg opgelegd door de UCI-wedstrijdjury, werd verbouwereerd gereageerd bij SD Worx. Vooral ploegleider Danny Stam, de man die achter het stuur zat, haalde fors uit omdat Vollering sportief werd gestraft terwijl ze voor het klassement een secondestrijd voert met Annemiek van Vleuten.

“Als je door zo’n akkefietje 20 seconden verliest en de UCI staat achter die beslissing, dan vraag ik me af of die mensen capabel zijn om een wedstrijd als de Tour de France te leiden”, zei hij aan Sporza.

“Als hoofdcommissaris bij de UCI moet je even nadenken of dit het klassement kan beïnvloeden. Ik hoop dat ze zondag met een tevreden gezicht in de spiegel kunnen kijken en dan niet denken: we hebben de Tour verkloot.”

Die commentaren breken hem nu zuur op, want de Internationale Wielerunie UCI maakt een dag later bekend dat Stam wordt uitgesloten van de wedstrijd. Voor die straf wordt niet allen verwezen naar het herbekijken van de beelden, maar ook naar zijn reactie.

“Het college van commissarissen legt de heer Danny Stam een boete van 500 Zwitserse frank (523 euro, red.) en uitsluiting van het evenement op na zorgvuldige en langdurige bestudering van de beschikbare tv-beelden -die laten duidelijk de bijzonder gevaarlijke aard zien van het inhalen van andere auto’s en renners- en gezien zijn ongepaste opmerkingen aan het college van commissarissen van de UCI”, klinkt het in een communiqué.

SD Worx reageert verwonderd, maar slaat ook een stukje mea culpa en wil vooral vermijden dat het incident de focus verstoort.

“We zijn verwonderd dat de UCI deze straf oplegt, maar accepteren deze maatregel. Misschien in het eerste moment iets te emotioneel gereageerd op de tijdstraf van Demi Vollering. Jammer dat dit is gebeurd”, schrijft de beste ploeg van het vrouwenpeloton. “Met Anna van der Breggen als eerste ploegleider de wedstrijd vervolgen en gaan ons zo snel mogelijk weer volledig op het sportieve richten. Onze missie blijft dezelfde en dat is de Tour de France Femmes winnen. Iedereen is meer dan honderd procent gemotiveerd om daar de komende dagen voor te gaan.”