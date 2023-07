Limburgs wielericoon Jean Bollen (85) overleden

Jean Bollen op zijn wielerpiste in Peer. — © Dick Demey

Vrijdagochtend raakte bekend dat Jean Bollen (85) is overleden. De Perenaar betekende erg veel voor het Limburgse wielrennen en was jarenlang afgevaardigde-generaal van de Limburgse wielerbond. Jean Bollen was al een tijdje ziek.

Jean Bollen was een icoon in het Limburgs wielrennen. Hij legde op 15 januari 2012 zijn functie van afgevaardigde-generaal en voorzitter van de Sportcommissie voor de wielersport in Limburg neer wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

“Ik reed zelf slechts één wielerwedstrijd en toch zat ik sinds 1963 onafgebroken in het wielrennen”, vertelde Jean Bollen in een eerder interview met onze krant. Bollen kreeg de wielermicrobe te pakken nadat hij in zijn geboortedorp Peer deelnam aan een koers voor ondernieuwelingen, de enige wedstrijd die hij ooit reed.

Jean Bollen tijdens zijn laatste kalendervergadering in 2012. — © rr

Hij werkte zich op tot nationaal commissaris en volgde in die functie grote wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van België en tal van andere wielerwedstrijden. In Limburg werd hij verkozen tot afgevaardigde-generaal. Met Willy Stoffels, Jef Leten, Jean Brebels had Bollen een hecht team van bestuursleden rondom zich.

Met burgemeester Theo Kelchtermans vond de Perenaar de juiste persoon die hem hielp met de aanleg van een wielerbaan. Nadien werd in ‘zijn’ Peer ook een BMX-piste aangelegd.

De ex-voorzitter van de wielerclub Peerder Pedaal en medestichter van de Nacht van Peer zou op 13 november 86 geworden zijn.

De redactie biedt de familie Bollen in deze moeilijke tijden haar oprechte medeleven aan.