Julien De Sart kan nu ook scoren op vrije trap: “Lang op geoefend met Mili”

We willen Julien De Sart nu niet meteen bombarderen tot vrijschopspecialist, maar de centrale middenvelder stond na afloop van de heenwedstrijd tegen Zilina toch te glunderen. “Dit is een belangrijke overwinning om goed te starten voor eigen publiek. Eigenlijk had de score nog hoger moeten oplopen”, merkte De Sart nog fijntjes op. “Als we beetje meer efficiëntie etaleren, scoren we er wellicht een stuk of acht. Dat is wel jammer. Ook dat tegendoelpunt – volgens mij was er toch duidelijk sprake van buitenspel – was een kleine domper, maar uiteindelijk mogen we heel tevreden zijn met deze uitslag. We kwamen nooit in de problemen en de prestatie was quasi perfect.”

Hierdoor kunnen de Buffalo’s volgende week woensdag zonder al te veel kopzorgen naar Slowakije afreizen “Zij spelen op een kunstgrasveld, zelfs nog van het oude type, echt ‘old school’ dus”, gruwelt De Sart duidelijk bij dat vooruitzicht. “Bovendien is ons programma voor de komende weken best druk. Het is aan de coach om te beslissen of hij jongens rust gunt. Zondag volgt ook de partij op bezoek in Mechelen, wat ook nooit makkelijk is.”

Uiteindelijk stond Julien De Sart uiteraard ook langdurig stil bij de rechtstreekse vrije trap die hij fraai tegen de netten joeg. “Die ging lekker binnen”, glundert hij. “We hebben hier lang op geoefend met Mili (Milicevic, red.) en die nieuwe ballen lijken me wel te liggen. We hebben echter heel hard getraind, het is ook dankzij Mili dat me dit is gelukt. Ik ben dus blij voor ons allebei.”

De Sart en Danijel Milicevic in een stevige omarming: “We hebben hier lang op geoefend.” — © BELGA

Gift overtuigen

Toch moest De Sart in aanloop naar zijn doelpunt toch nog ook Gift Orban overtuigen, maar na een goede babbel ging zijn Nigeriaanse ploegmakker overstag. “Ik heb er moeten voor knokken want je kent Gift hé: een en al emotie”, glimlachte De Sart na afloop. “Ik wilde die vrije trap absoluut nemen, want hij had ook al die eerste mogen trappen. Het was aan mij (lacht) en hij zit er in, dus er valt niets meer op te zeggen.”

Sympathieke baas

“Was de nieuwe baas er? Hopelijk was hij tevreden. Ik denk niet dat we hem regelmatig zullen ontmoeten in de kleedkamer. We hebben vertrouwen in wat er gebeurt boven onze hoofden. De voorzitter en meneer Louwagie zijn ons wat uitleg komen geven. Weet je, wij doen ons werk, hij het zijne. Hij oogt alvast zeer sympathiek, het lijkt me een goede kerel”, lijkt Sam Baro ook bij de spelersgroep alvast goede punten te hebben gescoord.

Zondag volgt alweer een nieuwe pittige opdracht wanneer Kortrijk op bezoek komt in de Ghelamco Arena. “Dat wordt helemaal wat anders”, lijkt De Sart al duidelijk op zijn hoede voor de komst van zijn ex-club. “Ze zullen heel gemotiveerd zijn en een goed resultaat willen neerzetten. Ze hebben niets te verliezen.” Benieuwd hoeveel keer Baro dan zal mogen juichen.