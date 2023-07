Wetenschappers ontdekken dat koffie zonder cafeïne mogelijk even oppeppend kan werken

De wekker gaat af. Je staat op, neemt een douche, kleed je aan en drinkt een kop koffie. Voor velen een herkenbaar ochtendritueel. Ook na die eerste koffie, lust je misschien nog wel een tas of drie, want je kan ook gedurende de dag een energieboost gebruiken. Ging jij ervanuit dat die boost enkel en alleen te danken was aan de cafeïne in het drankje? Fout, zo blijkt.

Een nieuwe Portugese studie van de University of Minho onderzocht namelijk het effect van een kop koffie enerzijds en dat van de inname van een gelijkwaardige dosis cafeïne, zonder koffie, anderzijds. De resultaten werden gepubliceerd in Frontiers in behavioral neuroscience en zullen voor velen als een verrassing komen.

LEES OOK:

Extra voordelen

De proefpersonen werden verdeeld in twee groepen, waarbij de ene groep koffie kreeg voorgeschoteld en de andere louter cafeïne. Bij beide groepen was er sprake van een activatie van het actieve deel van ons brein, waardoor we minder aan introspectie doen en sneller overgaan tot actie. De MRI-scans toonden echter ook aan dat koffie nog andere voordelen had die niet merkbaar zijn bij cafeïne: het werkgeheugen wordt gestimuleerd, onze cognitieve controle krijgt een boost en we gaan doelgerichter handelen.

Hoe dat kan? Volgens de onderzoekers heeft dat alles te maken met hoe ons brein koffie associeert. De geur en smaak alleen al zijn dus voldoende om ons actiever te maken én leiden tot allerlei extra voordelen. De wetenschappers gaan er dan ook vanuit dat ook koffie zonder cafeïne voor dezelfde voordelen kan zorgen.