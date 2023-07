BNXT League: Bergen trekt 19-jarige spelmaker Louis Baertsoen aan

Het jeugdproduct van Sparta Laarne en Falco Gand maakte zijn profdebuut bij Aarschot in de derde klasse. Vorig seizoen waagde hij zijn kans in de Verenigde Staten bij de academie TMG Prep in Californië. Daar noteerde hij gemiddeld 10,2 punten en 5,1 assists.

