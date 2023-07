Geen 25 maar bijna 500 elektrische auto’s aan boord van brandend vrachtschip

Het brandende vrachtschip Fremantle Highway heeft 498 elektrische auto’s aan boord. Dat meldt K Line, de charteraar van het vaartuig. Eerder was er sprake van 25 elektrische auto’s aan boord. In totaal vervoert het schip 3.783 nieuwe auto’s.

Het brandende schip bevindt zich vrijdagochtend op 17 kilometer ten noorden van het Nederlandse Waddeneiland Terschelling. De brand brak dinsdagavond uit en woedt nog steeds. Met man en macht probeert men nog steeds om de enorme brand onder controle en een oplossing te vinden voor het stuurloze schip.

Aanvankelijk werd gedacht dat het schip 2.857 auto’s zou vervoeren, maar K Line meldde woensdag een nieuw aantal. Het gaat om verschillende automerken, in ieder geval om driehonderd Mercedes-Benz-wagens. Daarnaast gaat het om enkele honderden BMW’s en MINI’s. Ford, Nissan, Renault en Stellantis - het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep en Fiat - hebben aangegeven geen auto’s op het schip te hebben. Toyota noemt het onwaarschijnlijk, Volkswagen kan vooralsnog niets zeggen.

Branden op schepen worden gezien als een van de grootste veiligheidsproblemen voor de scheepvaartindustrie. Verzekeraar Allianz ziet daarvoor een oorzaak bij de toename van het aantal verscheepte goederen met batterijen, waaronder elektrische auto’s. Batterijen kunnen volgens Allianz met name ontvlammen als de fabricage ondermaats is, ze beschadigd zijn of door kortsluiting.