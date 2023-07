Vergeet joggen, wetenschappers onthullen dé oefening die je bloeddruk verlaagt

Van alle kwaaltjes die je tijdens je leven kan krijgen, is een hoge bloeddruk wellicht één van de meest voorkomende. Of het nu erfelijk is, door te veel stress of een gebrek aan lichaamsbeweging: je wil er liefst zo snel mogelijk komaf mee maken. Tot nog toe werd – naast medicatie, minder alcohol en stoppen met roken – steevast geadviseerd om te sporten, maar een nieuwe studie suggereert dat niet alle vormen van lichaamsbeweging evenwaardig zijn om je bloeddruk naar beneden te helpen.

De resultaten van de studie werden gepubliceerd in British journal of sports medicine en daaruit blijkt dat mensen met een hoge bloeddruk vooral moeten inzetten op zogenaamde isometrische training. Oftewel: oefeningen waarbij je spieren voor de hele duur van de training worden samengetrokken.

LEES OOK:

Planks en wall squats

De reden daarachter is simpel. “De oefeningen drijven de druk in de spieren op wanneer je ze twee minuten aanhoudt en veroorzaken vervolgens een plotselinge bloedstroom wanneer je je ontspant. Dat zorgt dan weer voor een betere doorbloeding, maar je mag niet vergeten om tijdens de hele oefening goed te blijven ademen”, aldus Dr. Jamie O’Driscoll van de Canterbury Christ Church University in het artikel.

Wat je dan precies kan doen als oefening? De wetenschappers hebben het met name over planking en wall squats. Probeer echter vooral een oefening te vinden die je zelf leuk vindt, want de kans dat je volhoudt en dat de voordelen dus aanhouden op de lange termijn, is in dat geval een stuk groter.