Kinderen maken digitaal stripverhaal op mediakamp in Heers

Heers

Tijdens de laatste week van juli organiseerde de Heerse dienst Welzijn voor het eerst een mediakamp. “Wij variëren onze kampjes regelmatig”, vertelt deskundige Welzijn Kevin Swennen. “Zo organiseerden we vorig zomer een taalkamp, dit jaar kiezen we voor een mediakampje. Kinderen zijn vandaag de dag veel met technologie en media bezig. Op die manier prikkelen we de interesses van de kinderen.”

In De Bammerd konden 31 kinderen van 3 tot 10 jaar een week lang hun eerste stappen zetten in de wereld van de media en technologie. Medewerkers van vzw Link in de Kabel zorgden voor de inhoud en begeleiding. “De kinderen leren hier onder meer een digitale strip en animatiefilm creëren, videootjes maken zoals een echte youtuber en een eenvoudig spelletje programmeren”, legt Rutger Schraeyen uit. “Vandaag maken ze met behulp van foto’s of tekeningen en een speciale app een eigen stripverhaal op de tablet. Ze mogen de inhoud kiezen en hoelang het verhaal is. Zo wil de ene een superheld zijn die kan vliegen, terwijl de andere in een eigen zombiewereld zit.” frmi