Zoon Wendy Van Wanten gaat samenwonen met lief uit Venezuela

HLN meldt dat Wendy Van Wanten het heuglijke nieuws zelf meedeelde op de rode loper van het nieuwe Cirque du Soleil-programma Kurios. Wendy was naar de première gekomen samen met haar zoon Clément (22) en dochter Estelle (14).

Wendy Van Wanten heeft het nieuws aan onze redactie bevestigd. “Het koppel heeft eerst een paar weken bij ons gewoond en ik kan zeggen: het is een goed meisje voor Clément.”

Clément en zijn mama. — © Carlo Coppejans

De twee hebben elkaar een paar jaar geleden on line leren kenen. Recent is het meisje naar Vlaanderen verhuisd. Volgende week gaan se samenwonen. Met de volle zegen dus van Wendy. “Het is vertederend mooi om te zien hoe ze verliefd zijn. Het is ook een toffe en ze kan lekker koken.”

Cléments vriendin houdt zich liever nog wat op de achtergrond. Op de première van Cirque du Soleil wilde ze nog niet mee op de foto.

Cupido heeft duidelijk het gezin van Wendy gevonden. Een paar weken geleden was er al het bericht dat haar oudste zoon Dylan Vanholme (39) ook weer van de straat is. Hij vond opnieuw de liefde bij Amber Verleyen (30).