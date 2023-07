VIDEO. Zo verloopt de autopsie van wolf August: “De impact moet zeer zwaar geweest zijn”

Oudsbergen / Brussel

Wolf August is dinsdag verongelukt op de N76 in Oudsbergen. Dat is woensdagvoormiddag duidelijk geworden bij de autopsie in het labo van het INBO in Geraardsbergen. Dierenartsen Kristof Baert en Filip Berlengee tonen je hoe zo een autopsie verloopt en wat we daaruit leren.