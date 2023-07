Animatoren van speelpleinwerking in de bloemetjes gezet in Lummen

Lummen

De laatste donderdag van juli werd in 2017 uitgeroepen tot Dag van de Animator. Liefst 39.000 jongeren zetten zich dit jaar in om kinderen een fijne vakantie te bezorgen. De vier Lummense animatoren werden door schepen Wim Vangeel van Jeugd in de bloemetjes gezet.

Animator Elias Chaufoureau: “Van 3 tot en met 28 juli zakten gemiddeld 40 kinderen af naar onze speelpleinwerking, op de topdag waren er 56 kinderen. Net als vorig jaar was de accommodatie van KVV Lummen onze uitvalsbasis. Daar hebben we veel ruimte binnen én buiten. We kunnen ons ook veilig verplaatsen naar het zwembad en naar de bossen aan het Diep Koet. De kinderen genoten van spelletjes zoals trefbal en Dikke Bertha, maar ook van zwemmen, film én frietjes. Elke week draaide rond een thema, zoals de Olympische Spelen, de vier elementen, sprookjes en we eindigden met de foute party.” klu