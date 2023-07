Kenneth als ruitenwasser: “Personeel aannemen zit er niet in. Toch de eerste vijf jaar niet. Ik weet wat dat financieel betekent.” — © Chris Nelis

Houthalen-Helchteren

Na drie burn-outs in negen jaar heeft Kenneth Van Hoesen (34) uit Helchteren genoeg van het bakkersleven. Hij begon met een eenmanszaak als ruitenwasser. “Ik werkte de week rond zestien uur per dag, nu is de passie weg.”